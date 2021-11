Napoli, per Parisi c'è già la fila: «L'ho già segnalato a Giuntoli»

21 anni da Avellino, la parabola calcistica di Fabiano Parisi sembra aver convinto tutti anche in questo avvio di Serie A, con addosso la maglia dell'empoli. E il terzino è stato subito accostato al Napoli: un po' per le origini campane, un po' per il procuratore che ha - Mario Giuffredi gestisce altri calciatori azzurri -, un po' anche per le necessità azzurre in quella zona del campo.

«L’ho segnalato al club ma è seguito anche da altre squadre italiane» ha confessato l'agente Giuffredi a Radio Punto Nuovo. «È sicuramente pronto per giocare in un grande club come il Napoli, anche se finirà la stagione nell’Empoli. Parisi e Casale del Verona sono i prospetti più interessanti della Serie A» ha detto.