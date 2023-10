Un predestinato. Su cui aveva messo gli occhi anche il Napoli. Fabiano Parisi ha le stimmate del terzino sinistro moderno: 22 anni, giocatore a tutta fascia con un carattere da vendere, una forza fisica invidiabile ed un'esplosività che sembra non conoscere limiti. Il cursore di fascia della Fiorentina, che ha già ottenuto una convocazione in Nazionale (allora guidata da Roberto Mancini) sarà il prossimo avversario del Napoli domenica prossima al Maradona. Per lui sarà una sorta di derby. Nato a Solofra in provincia di Avellino, di cui si è sempre dichiarato tifoso, il terzino sinistro è esploso proprio con la formazione irpina. Prima ha vinto il campionato di serie D e poi si è confermato in terza serie sotto la guida dell'eclettico Eziolino Capuano che ci aveva visto lungo, prevedendo un futuro roseo per il giovane calciatore mancino. Detto, fatto.

Parisi viene ingaggiato dall'Empoli di Dionisi dove vince il campionato cadetto e convince tutti anche in massima serie. A tal punto da meritarsi le attenzioni dei grandi club e la chiamata in Nazionale. Quest'estate, Fabiano è stato acquistato dalla Fiorentina di Commisso e si è messo agli ordini di Vincenzo Italiano che lo sta impiegando con sempre maggiore frequenza nel suo consueto spartito tattico. Per lui 4 presenze da titolare con la Viola in campionato ed una manciata di minuti con il Rapid Vienna al Franchi nei preliminari di Conference League. Il tutto in attesa di stasera contro gli ungheresi del Ferencváros. E sopratutto in attesa della sfida di domenica prossima a Fuorigrotta contro i campioni d'Italia del Napoli.