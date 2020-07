LEGGI ANCHE

Sarà, fischietto sardo di 32 anni promosso in Can A lo scorso anno, l'arbitro designato per la sfida di domani sera a Parma tra i gialloblu e il Napoli di. Un ricordo sicuramente da cancellare l'unico precedente tra il fischietto di Sassari e gli azzurri: Giua aveva infatti diretto al San Paolo la sconfitta delcontro il Lecce dello scorso 9 febbraio con annesso il mancare rigore fischiato a Milik che fece discutere nelle ore dopo il match.Per Giua - in questa stagione tredici direzioni in Serie A più le due in Coppa Italia - sarà invece esordio assoluto con il Parma quest'anno. L'arbitro sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Affatato e dal IV Uomo Marinelli. Al VAR designata la coppia formata da Massa e Passeri.