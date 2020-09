Ultimo aggiornamento: 11:30

È il giorno di Parma-Napoli: gli azzurri debuttano in questo strano campionato davanti ai mille spettatori del Tardini. La rosa è ancora incompleta, ma la voglia di ricominciare con il passo giusto è tanta. Nella scorsa stagione, a fine novembre il Napoli aveva già detto addio al sogno di condurre un campionato di vertice, a causa della sciagurata partenza. La rinascita ci fu dopo la sostituzione in panchina di Ancelotti con Rino Gattuso che oggi riprende il cammino con una squadra quasi uguale a quella della scorsa stagione.1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 3 Pezzella; 10 Hernani, 15 Brugman, 8 Grassi; 33 Kucka; 45Inglese, 11 Cornelius.A disposizione: 46 Alastra, 4 Balogh, 10 Karamoh, 16 Laurini, 17 Dezi, 21 Dermaku, 26 Siligardi, 31 Ricci, 32 Simonetti, 44 Kasa, 93 Sprocati, 99 Adorante. All. Liverani.25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne.A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 34 Younes, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.Mariani di Aprilia.