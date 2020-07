Ultimo aggiornamento: 18:36

Parma e Napoli giocano il match delle 19.30 per la 35esima giornata di campionato. Gli emiliani vengono dall'ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano della Sampdoria e a 4 partite dalla fine vantano 11 punti di margine sul Lecce terzultimo; vittoria in extremis per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che domenica scorsa hanno regolato 2-1 l'Udinese con un gol in pieno recupero, rimanendo così attaccati al Milan a quota 56 punti, 2 in meno rispetto alla Roma.1 Sepe; 36 Darmian, 22 Bruno Alves, 3 Dermaku, 97 Pezzella; 8 Grassi, 15 Brugman, 19 Kurtic; 26 Siligardi, 20 Caprari, 7 Karamoh.A disposizione: 34 Colombi, 2 Iacoponi, 5 Regini, 9 Inglese, 16 Laurini, 17 Barillà, 27 Gervinho, 44 Kulusevski, 93 Sprocati. All. D'Aversa.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 4 Demme, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 11 Lozano, 24 Insigne.A disposizione: 27 Karnezis, 2 Malcuit, 7 Callejon, 12 Elmas, 13 Luperto, 14 Mertens, 20 Zielinski, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 34 Younes, 44 Manolas, 68 Lobotka. All. GattusoGiua di Olbia.