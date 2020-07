© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli azzurri arriva la seconda sconfitta dopo la ripresa, diversi gli stimoli perché il Parma ha ancora bisogno di punti per l’aritmetica salvezza e il Napoli invece ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League a gironi. Sbiadito soprattutto il primo tempo degli azzurri, fallisce l’esperimento di Lozano centravanti, la squadra costruisce poco e va sotto per un gol su calcio di rigore nei minuti di recupero per un’ingenuità di Mario Rui. Meglio nella ripresa con il pareggio sul penalty di Insigne e il pallino del gioco che però non produce iniziative pericolose. Poi la beffa finale, una prova però nel complesso sotto tono come quella con l’Udinese.Ottima la presa alta sul cross di Darmian, spiazzato sui due calci di rigore (stavolta non è eroe sui tiri dal dischetto come nella finale di coppa Italia con la Juve), per il resto lavoro di ordinaria amministrazione del portiere azzurro, mai chiamato all’intervento dagli attaccanti del Parma.Attende in zona Karamoh e le avanzate dal basso di Pezzella, salvataggio di testa sulla linea sul tentativo di Siligardi, fallisce una buona opportunità sull’assist di Lozano, prestazione sufficiente sulla fascia anche se poi cala nella ripresa, comunque continua ad essere una delle garanzie del Napoli.Si fronteggia con Caprari, un brevilineo, ottima chiusura a centro area su una pericolosa ripartenza del Parma: l’ex difensore del Torino non commette errori ed è discreto nell’impostazione anche se la circolazione del pallone la fa in maniera un po’ troppo lenta e cosi salta l’effetto sorpresa.Grande concretezza e anche eleganza quando con il petto ferma un’iniziativa del Parma, giganteggia di testa in area di rigore e grande recupero in velocità su Karamoh. Rovina tutto con l’ingenuità finale su Kulusevski in area sul rigore negli ultimi minuti di partita anche se il contatto non appare netto e lascia dubbi.C’è Siligardi sul suo lato, il portoghese tiene più del solito la posizione, s’incrocia con Grassi sull’azione del calcio di rigore agli ultimi secondi del recupero del primo tempo. Una ingenuità enorme che rompe l’equilibrio dopo un primo tempo privo di emozioni sia da una parte che dall’altra.Lo spagnolo è il più tecnico del centrocampo e infatti è lui a rifinire l’azione per gli attaccanti, cambia zona spesso per non dare punti di riferimento fissi agli avversari. Il rigore nasce da una sua iniziativa, il tiro sbatte sul braccio di Grassi, ci riprova più avanti ma la sua conclusione termina alto.Sbaglia un appoggio semplice in orizzontale ma poi recupera palla con caparbietà. Giro palla poco efficace, mai una verticalizzazione efficace, prova piatta del playmaker tedesco senza guizzi e anche con qualche sofferenza in fase di non possesso.Gioca da interno sinistro di centrocampo, una novità assoluta per il brasiliano che a tratti durante la partita si cambia comunque spesso di posizione con Fabian Ruiz: prima partita da titolare dopo il lockdown e con il passare dei minuti morde di più sugli avversari.Suo il primo squillo, impegna Sepe con un tentativo da sotto misura, spostato nella posizione di prima punta si produce in un ottimo scatto sul lancio di Allan ma poi l’azione offensiva non viene concretizzata. Cala con il passare dei minuti e non riesce a lasciare il segno in attacco.Contrasto durissimo con Alves mentre si lancia in profondità, la prima volta che viene impiegato da centravanti ma l’esperimento non funziona, dopo mezz’ora Gattuso lo sposta da esterno destro, ammonito ingiustamente perché tocca il pallone prima di Pezzella. Gran numero con tiro di esterno.Abituale grande lavoro di copertura sulla fascia, Lorenzo rientra fino alla linea dei terzini per accompagnare la fase difensiva di squadra. Prova il suo numero preferito, rientra sul destro, va via e il suo tiro viene rimpallato da Grassi. Calcia male una punizione, perfetto sul rigore, spiazza l’ex compagno Sepe. Lotta fino alla fine.Non riesce a piazzare lo sprint tra le linee, certo non è sempre facile cambiare la partita in corso d’opera quando non hai molto tempo a disposizione, però l’impatto del macedone sul match è stato meno felice rispetto ad altre occasioni e il suo ingresso non dà la scossa al centrocampo.Entra al posto di Politano e fa a va a fare lui il centravanti, ruolo già ricoperto qualche volta in passato, entra subito in partita. Non riesce però a centrare la porta su una buona chance che gli capita dal limire dell’area. Gli ultimi spiccioli in maglia azzurra per lo spagnolo che ora avrà l’ultimo grande appuntamento contro il Barcellona.Entra e mette subito ordine al reparto tenendo palla e giocandola al compagno libero, incide per schiacciare il Parma nella propria area anche se nessuna delle sue giocate riesce poi a diventare decisiva perché il Napoli non trova il secondo gol e anzi è costretto ad arrendersi alla prima sconfitta post lockdown.Pochi minuti quelli finali, i più difficili della partita di Parma: lo slovacco è più offensivo rispetto a Demme ma con gli spazi chiusi anche per lui diventa più difficile la giocata filtrate per gli attaccanti anche perché nel finale la squadra di D’Aversa si è compattata ancora di più sulla linea arretrata.Ha una gran palla in pieno recupero ma alza il destro da ottima posizione sulla traversa, l’attaccante tedesco, tornato dopo l’infortunio, entra nel momento più difficile della partita con il Napoli che prova l’assalto finale e il Parma chiuso che non concede spazi utili per gli inserimenti delle punte azzurre.Male il Napoli, soprattutto nel primo tempo, arriva la seconda sconfitta dopo la ripresa dopo quella con l’Atalanta. Ko contro il Parma in piena crisi, un possesso di palla sterile che non produce occasioni pericolose e ingenuità difensive soprattutto in occasione del primo rigore. Gli azzurri sono settimi in classifica ma devono in fretta riattaccare al massimo la spina per la sfida con il Barcellona.