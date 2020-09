© RIPRODUZIONE RISERVATA

per un controllo specialistico alle due ginocchia operate per la rottura del legamento crociato (il polacco fu sottoposto a due operazioni): partenza ieri mattina dall'aeroporto di Ciampino con volo privato messo a disposizione dalla Roma, il consulto medico è avvenuto alla Klinik Gut di St. Moritz. Poi il rientro nella Capitale in tardo pomeriggio e il ritorno in auto a Napoli. Arek era accompagnato dal suo agente e ora parla con il club azzurro per mettere a posto le ultime pendenze economiche (le ultime mensilità da corrispondere) e alla questione delle multe relative al rifiuto dei calciatori azzurri di tornare in ritiro a Castel Volturno il 5 novembre dopo il match di Champions League contro il Salisburgo. Le parti sono al lavoro per mettere a posto quest'ultimo aspetto prima del via libera definitivo per il suo passaggio alla Roma e per fissare le visite mediche da effettuare con la squadra giallorossa: tra i due club c'è già l'accordo pere c'è l'intesa tra la Roma e il centravanti polacco sulla base di un quinquennale da 4.8 milioni più bonus (con la cifra che arriverebbe a 5.5). Affare in conclusione ma intanto la Roma non ha liberato ancora Dzeko (che andrà alla Juve), il bosniaco è stato convocato da Fonseca per la sfida di oggi contro il Verona ma partirà comunque dalla panchina.e se non arriverà il difensore senegalese (che intanto domani giocherà da titolare a Parma) non si muoverà da Napoli. Il Manchester City è il club che si è interessato di più ma non è arrivato alla cifra che chiede De Laurentiis (la valutazione è 80 milioni) e anche il Psg non ha ancora piazzato l'affondo. Una situazione di stallo a due settimane dalla conclusione del calciomercato: il Napoli acquisterà un altro difensore (il greco Papastathopoulos è l'obiettivo che resta in pole position) solo se andrà via Koulibaly. Al momento non sono previsti altri acquisti ma la priorità è sulle cessioni, per un altro centrocampista da aggiungere ai cinque in rosa e per l'esterno d'attacco si vedrà eventualmente più in là.In uscita ci sono Llorente (la maglia numero 9 è passata da ieri ufficialmente a Osimhen), Younes, Ounas e Malcuit. Per il centravanti spagnolo si sono prospettate diverse soluzioni sia in Italia che all'estero, in maniera particolare nella Liga (potrebbe muoversi la Real Sociedad) ma anche in Premier League. Ounas potrebbe tornare in Ligue 1 e un ritorno nel campionato francese potrebbe essere anche la soluzione per Malcuit (il terzino potrebbe andare via anche in prestito). Passi avanti per il rinnovo di Hysaj ma ci sarà ancora da lavorare. Luperto piace al Genoa ma il Napoli per ora non vuole privarsene.