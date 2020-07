© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lozano centravanti a Parma, Gattuso lo schiera stasera da prima punta. Milik è squalificato, Mertens fa parte dei convocati ma non è al meglio per la contusione al gluteo accusata nel match con l'Udinese e così toccherà al Chucky giocare in posizione centrale in attacco, ruolo già ricoperto con Ancelotti ma in un Napoli tatticamente diverso che giocava con il 4-4-2.Seconda partita da titolare per Lozano dopo la trasferta di sette giorni fa a Bologna dove fece bene confermando i progressi fatti notare negli spezzoni di partita in cui è stato schierato da Ringhio segnando due gol, uno al Verona e l'altro al Genoa. Il messicano è tra i più motivati in questo finale di stagione e ora che sta trovando più spazio si sta giocando le sue carte per la riconferma e contro il Parma sarà per lui un altro esame importante. L'estate scorsa il club azzurro lo acquistò per 42 milioni dal Psv ma la sua prima stagione a Napoli non è stata semplice, ora avrà ancora la possibilità di lasciare il segno nelle ultime quattro partite di campionato sperando poi di ritagliarsi uno spazio anche nella partitissima di Champions contro il Barcellona. E soprattutto verrà valutato in chiave futura, anche lui adesso con Gattuso sta dando dei segnali importanti dopo aver avuto difficoltà nei primi mesi a trovare spazio: il suo rendimento è cambiato dalla trasferta di Verona, la settimana precedente Ringhio lo aveva strigliato in allenamento alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus., prosegue il turnover del tecnico calabrese per distribuire al meglio le forze proprio in vista del match del 9 agosto contro gli azulgrana. In porta c'è Meret: Ospina non è partito per Parma per un affaticamento muscolare, tra i convocati, oltre a Karnezis, il giovane Idasiak. Nella linea a quattro difensiva rientra Di Lorenzo dopo il turno di squalifica, Maksimovic al fianco di Koulibaly, a centrocampo spazio a Demme e Allan (favorito su Elmas), nel tridente di attacco oltre a Lozano verrà proposto in avvio Politano, decisivo contro l'Udinese.Contro l'Udinese il Napoli ha rischiato troppo in fase difensiva: da un errore è nato il primo gol di De Paul che ha sfiorato la doppietta evitata dal salvataggio di Koulibaly con l'aiuto del palo e in un'altra occasione Ospina è stato prodigioso nel salvataggio su Lasagna. E la fase difensiva va registrata al meglio in vista del Barcellona: alla ripresa dopo il lockdown è stata perfetta contro il Verona, l'unica partita in cui gli azzurri non hanno preso gol, subendone invece almeno uno nelle successive sette sfide contro Spal, Atalanta, Roma, Genoa, Milan, Bologna e Udinese.«Quello che ho detto ai ragazzi è che non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Nelle difficoltà, tutti uniti e tutti compatti, dobbiamo essere bravi ad uscire da questo momento», le dichiarazioni sul sito ufficiale del Parma del tecnico D'Aversa che ha anche parlato della quarantena al centro sportivo di Collecchio alla quale è sottoposto il gruppo gialloblù da dieci giorni dopo un caso di positività al coronavirus di un membro (non calciatore) del gruppo squadra. «Dal punto di vista di staccare o meno non posso inventarmi nulla restando chiuso qui. Già il fatto di tornare a casa, di condividere la vita quotidiana con la propria famiglia poteva essere un momento di svago per non pensare a tutte le situazioni negative di questo periodo. Dobbiamo essere bravi nonostante ciò». Ha chiuso sulla sfida con il Napoli: «Il Parma, se vuole e deve far di tutto per uscire con un risultato positivo, deve mettere intensità, qualità, personalità».