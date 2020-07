LEGGI ANCHE

Una sconfitta per gli azzurri in campo, ma un ottimo rapporto fuori quello chehanno saputo stringere negli ultimi anni. Così, con la salvezza automaticamente acquisita dai gialloblu ieri sera dopo la vittoria sulla squadra di Gattuso , il club emiliano ha potuto dare il via anche alle operazioni di riscatto di calciatori sul mercato, operazioni che interessano anche il Napoli stesso.Il caso più importante resta quello di Roberto Inglese , l'attaccante classe '91 che ha avuto una stagione complicata a causa degli infortuni ma che porterà nelle casse del18 milioni di euro (altri due erano stati già versati dal Parma per il prestito). La salvezza acquisita porterà il club emiliano al riscatto anche di(per una cifra intorno ai 5 milioni) e di(7 milioni di euro), ieri grande protagonista del match.