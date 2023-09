Patrizio Rispo conduce «Quando gioca il Napoli» su Canale 8

Sarà Patrizio Rispo il conduttore della nuova trasmissione televisiva di Canale 8 “Quando gioca il Napoli”. Da domenica 24 settembre (alle ore 17), e ogni volta che il Napoli giocherà in campionato, il famoso attore racconterà le partite degli azzurri campioni d’Italia prima, durante e dopo. Con lui in studio ci sarà la giovane e bella Tanya La Gatta. Poi ci saranno i pareri esperti di due ex capitani dell’era De Laurentiis: Francesco Montervino e Gennaro Iezzo. Non mancherà la comicità di Salvatore Turco e la partecipazione di tanti amici vip tifosi del Napoli. In casa ed in trasferta Italia Mele sarà l’inviata speciale. Sarà tra i tifosi ma anche in sala stampa per il post gara di Garcia e dei protagonisti azzurri.

La sigla della trasmissione è “Vedi Napoli e poi canta” di Joe Barbieri.

Appuntamento a domenica 24 settembre per Bologna-Napoli su Canale 8 (14 del digitale terrestre). E per tutte le sfide di campionato fino a fine stagione.