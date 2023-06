Il cielo era grigio ieri su Salerno, ma nessuno si aspettava comunque il classico fulmine a squarciare un momento di attesa che sembrava essere soltanto di prassi. Ed invece tifosi, ambiente e finanche la stessa proprietà hanno dovuto fare i conti con la notizia - anticipata sabato sul Mattino - di un ammiccamento di Paulo Sousa sulla panchina dei campioni d'Italia del Napoli per il dopo Spalletti. Soltanto l'ipotesi di un addio perentorio del tecnico senza neppure un preavviso ha mandato su tutte le furie la piazza (sono attese prese di posizione degli ultras che via social hanno già avviato un tam tam mediatico) ed ha infastidito non poco anche Danilo Iervolino. La proprietà non ha gradito di essere stata quasi bypassata. E qui non c'entra il derby con il Napoli (sebbene non sono passati inosservati i disaccordi in Lega sui diritti Tv, fino alla faccenda ritiro a Rivisondoli), ma la modalità con cui si è consumata la vicenda. Il tecnico portoghese, subentrato alla guida della Salernitana (al posto di Davide Nicola) a metà febbraio e protagonista di una brillante salvezza, era stato riconfermato nei giorni scorsi sulla panchina granata con una Pec inviata dal club. La permanenza della categoria infatti gli era valsa il rinnovo automatico con un biennale a circa un milione e 200mila euro a stagione.

L'accordo, però, prevede una clausola che concede 10 giorni di tempo a Sousa per sciogliersi eventualmente dal vincolo dietro una penale di circa un milione. Tutti però a Salerno davano per scontata la sua permanenza all'ombra dell'Arechi anche e soprattutto per via delle dichiarazioni d'amore e d'intesa rilasciate proprio negli ultimi giorni. Gli incontri a cena con Iervolino e gli accordi virtualmente raggiunti sulla programmazione futura sembrava avessero dipanato ogni dubbio. E invece ecco che arriva l'interessamento di De Laurentiis che rompe gli equilibri, divide le opinioni e lascia i due club e le rispettive tifoserie in attesa. Verrebbe da dire che la palla passa a Sousa. Non è così. Il pallino del gioco ce l'ha comunque De Laurentiis, ma Iervolino non resterà certo a guardare. A prescindere dalla scelta del patron della Filmauro, infatti, il presidente della Salernitana potrebbe anche decidere di interrompere sul nascere il prosieguo del rapporto con Sousa, scottato da un comportamento che evidentemente non gli è piaciuto.

Ecco che anche a Salerno da ieri è cominciato inevitabilmente il toto-allenatore per la panchina granata. Il casting per sostituire eventualmente Sousa vede in pole position Rino Gattuso. In tal caso Iervolino farebbe un doppio colpo. La scelta, infatti, sarebbe graditissima alla piazza (Gattuso è esploso con la maglia della Salernitana in serie A 24 anni or sono, prima di trasferirsi e vincere di tutto e di più con il Milan dei campioni e con la maglia della Nazionale con cui si è laureato campione del mondo). C'è di più. Ringhio è anche ex allenatore del Napoli e non si è lasciato bene con De Laurentiis.

Oltre a Gattuso ci sono anche le candidature di Andrea Pirlo e Vincenzo Montella come profili internazionali a cui ambisce comunque Iervolino per alzare l'asticella del club sotto tutti i punti di vista. Nei mesi scorsi, per il dopo Nicola, si sondò anche il giovane emergente Farioli, reduce dall'esperienza turca con l'Alanyaspor. In tal caso sarebbe più una scommessa di prospettiva. Staremo a vedere. E chissà che dopo le nubi a Salerno finalmente non arrivi il sereno.

