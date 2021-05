Pavoletti, sfottò all'azzurro Meret: «Caro Alex, ce l'avevi con me?»

Il Cagliari conquista un punto in extremis allo Stadio Maradona, esulta sui social anche l'ex Napoli Leonardo Pavoletti a cui però Alex Meret aveva negato più volte il gol. «Pareggiare in trasferta con la squadra più in forma del campionato ci da una carica incredibile per il nostro cammino!! Alex, ce l’avevi con me?» scherza l'attaccante sardo. Non si fa attendere la risposta divertita del portiere azzurro: «Niente di personale».