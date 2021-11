Pèpè e il Napoli di Ancelotti: Ecco a quanto lo svende l'Arsenal

Quale tifoso del Napoli non ricorda Nicolas Pèpè? Il primo agosto 2019, l'esterno ex Lille dopo una lunga e rovente estate di mercato si trasferisce a titolo definitivo all'Arsenal. Il club inglese lo strappa al Napoli (che aveva incontrato anche i suoi agenti), beffando gli azzurri e versando per lui una cifra pari a circa 80 milioni di euro, diventando il giocatore più costoso nella storia del club nonché il calciatore africano più pagato di sempre.

Quasi tre anni più tardi, però, Pèpè è pronto a lasciare Londra e forse anche la Premier League: secondo il Daily Mail, infatti, l'esterno africano non avrà più nuove chance con la maglia dei Gunners: l'Arsenal è pronto a svendere il calciatore la prossima estate, messo sul mercato con una base d'asta di 30 milioni, ben lontani dagli 80 versati al Lille tre stagioni fa.