Avrebbe potuto indossare la maglia azzurra già tra tre giorni, ma il coronavirus ha rovinato i piani del futuro di Andrea Petagna , almeno per altri due mesi. L'attaccante dellaoggi sarà al San Paolo ma con addosso ancora la divisa dei ferraresi che inseguono la salvezza e potrà aggregarsi al gruppo disolo il prossimo settembre, a stagione ormai conclusa.Nel frattempo, però, quello di stasera sarà il primo vero e proprio assaggio di Napoli per Petagna da quando è stato ufficializzato il suo arrivo in azzurro. E già l'attaccante scuoladimostra di apprezzare il panorama della città che lo ospiterà nei prossimi anni: dal terrazzo della sua stanza d'albergo, infatti,ha condiviso sui social le immagini del panorama napoletano, in attesa di sfidare gli azzurri in campo.