Petagna, la Sampdoria in pressing ma il bomber vuole solo l'azzurro

La Sampdoria non ci sta e spinge forte per Andrea Petagna: il club blucerchiato deve sostituire negli ultimi giorni di mercato Manolo Gabbiadini e per farlo sta pensando alla punta del Napoli: come riportato da Sky Sport, i contatti dei giorni scorsi sono andati avanti anche nelle ultime ore ma la volontà del calciatore non cambia.

Petagna non sarebbe convinto, infatti, dal trasferimento, consapevole di potersi giocare una maglia a Napoli quando servirà. Come domani a Genova, quando non ci saranno Victor Osimhen né Dries Mertens. I blucerchiati proveranno comunque un ultimo assalto prima della chiusura del mercato.