Petagna, un anno d'amore a Napoli: aspettando una chance di Spalletti

In attesa di poter trovare spazio in questo Napoli - solo 50 i minuti giocati fin qui in campionato per lui - Andrea Petagna festeggia il primo anniversario insieme con Caroline, la compagna che lo segue in questa avventura napoletana. I due hanno pubblicato via social alcuni scatti della loro giornata insieme: ora Petagna spera di poter collezionare qualche minuto in campo nella gestione delle energie di Luciano Spalletti nei prossimi match tra Serie A e Europa League.

