Un acquisto formalizzato e concluso già lo scorso gennaio, Andrea Petagna era pronto a vestirsi d'azzurro già mercoledì prossimo, primo giorno di luglio. Il, però, ha rimescolato un po' le carte della stagione, il campionato non si è ancora concluso e allora ecco che l'arrivo del bomber scuola Milan alviene rinviato di qualche mese.«Non abbiamo ancora depositato la modulistica, stiamo ratificando con il Napoli e con il suo agente, resterà in prestito fino al 31 agosto alla. È un ottimo giocatore, si giocherà le sue carte in azzurro» ha detto il dg dei ferraresia Radio Kiss Kiss: «Fares? Siamo amici conma non abbiamo parlato di nulla» ha concluso.