Pasquetta in "famiglia" per due azzurri come Diego Demme e Andrea Petagna. Il centrocampista e l'attaccante del Napoli hanno trascorso la giornata di ieri insieme con le rispettive compagne e altri pochi amici, immortalandosi sui social in una sfida faccia a faccia a calcio-tennis. Il Napoli è tornato ieri mattina ad allenarsi a Castel Volturno dopo la Pasqua di pausa concessa da Gattuso.