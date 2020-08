LEGGI ANCHE

Meglio tardi che mai. Andrea Petagna l'avrà pensato subito quando è finalmente arrivata la convocazione ufficiale per il ritiro di Castel di Sangro insieme con il, il club che l'ha acquistato lo scorso gennaio dalla Spal ma che incontrerà per la prima volta sul finire di questa estate.Dopo la positività al coronavirus della scorsa settimana, i successivi controlli hanno confermato la guarigione dell'attaccante italiano ora pronto a diventare protagonista anche in: martedì atteso il suo arrivo in hotel insieme a quel che resta della squadra di Gattuso , che ha perso sabato gran parte del gruppo per la presenza delle nazionali.