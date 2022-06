Galliani vuole Petagna al Monza: «Gli ho fatto gli auguri, vediamo...»

C'è il Monza nel futuro di Andrea Petagna? L'attaccante del Napoli è uno degli obiettivi di Adriano Galliani che ai microfoni di Sky Sport non ha nascosto il forte interesse per l'azzurro. «Gli ho fatto gli auguri visto che è il suo compleanno. Andrea è cresciuto nel Milan, vediamo» ha detto il dirigente del neo promosso Monza che guarda con interesse in casa azzurra.

L'altro obiettivo dei lombardi potrebbe essere Adam Ounas, ma per il momento Petagna è una pedina da regalare il prossimo anno a Stroppa: Petagna ha giocato poco nell'ultima stagione con Spalletti, doveva partire già un anno fa ma in extremis fu trattenuto e saltò il suo passaggio alla Sampdoria. Un anno più tardi, il Napoli non lo trattiene, ma servirà una proposta da almeno 10-15 milioni per convincere gli azzurri.