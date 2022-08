Petagna-Monza, si sblocca l'affare: adesso il Napoli aspetta Simeone

Alla fine si sbloccò: Andrea Petagna e il Monza promessi sposi, un amore che sta per concretizzarsi nelle prossime ore con il Napoli e il club lombardo che, secondo quanto riportato da Sky Sporte, hanno superato gli ostacoli delle ultime settimane e sono finalmente d'accordo. Petagna, che ha svolto tutta la fare di ritiro con gli azzurri, ora è atteso da Stroppa per aggregarsi al gruppo neo promosso appena prima dell'esordio.

Napoli-Monza è in programma per la seconda giornata di campionato, una giornata che potrebbe vedere Petagna protagonista al Maradona ma con una maglia diversa da quella vestita negli ultimi due anni. Al suo posto il Napoli aspetta ora Simeone: con il Verona e con il calciatore è tutto definito, serviva solamente l'ok alla cessione di Petagna per definire l'affare.