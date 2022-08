Petagna-Monza, visite mediche poi la firma e l'addio al Napoli

Andrea Petagna pronto a dire sì al Monza: dopo l'arrivo a Milano di ieri sera, l'attaccante azzurro ha cominciato alle 8 di questa mattina le visite mediche con il club neoproosso in Serie a che spinge da settimane per averlo e metterlo a disposizione di Stroppa in questo campionato che sta per iniziare.

Dopo aver dato la sua disponibilità, l'attaccante si sta sottoponendo in queste ore alle visite di rito che poi lo porteranno al sì definitivo: il Monza ha trovato un accordo con il Napoli per il trasferimento di Petagna sulla base di un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro per questa stagione con un obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 10 milioni, praticamente restituendo al Napoli la cifra investita su di lui dalla Spal due stagioni fa.