Lunga intervista ai canali Rai di, l'attaccante della Spal che diventerà azzurro appena finirà la stagione in corso. «Se penso al, la prima immagine che mi viene in mente è ilpiena di tifosi. Tutte le volte che guardo le partite, soprattutto quelle europee, è un'emozione unica, mi vengono i brividi da casa, figuriamoci in campo» ha detto.Insieme a lui nel reparto d'attacco troverà ancora. «Sarà un onore giocare insieme a lui e Insigne, li ammiro, mi piace come giocano» ha continuato. «Hanno fatto benissimo a Napoli e non vedo l'ora di allenarmi e giocare con loro per imparare tanto e crescere ancora di più.? Tanti auguri, spero di vederci presto. Non vedo l'ora di fare gol per lui, la città e i tifosi. Ho tanti obiettivi: innanzitutto salvare la Spal e poi vincere tante partite col, fare gol al San Paolo e arrivare in Nazionale».