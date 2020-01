LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficialità in poche ore quella di Andrea Petagna , la punta della Spal appena acquistata dal Napoli che ne ha ufficializzato così l'arrivo con un comunicato dal suo sito ufficiale: «La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive die contestualmente di averlo girato in prestito alla Spal fino al 30 giungo 2020».L'attaccante scuolasi unirà alla squadra azzurra a fine stagione, dunque. Il club di De Laurentiis ha investito per lui circa 20 milioni di euro che rinforzeranno l'attacco a disposizione dal prossimo anno.ha svolto questa mattina a Roma le visite mediche di rito. Dopo i colori rossoneri, è esploso in Serie A con l'Atalanta proprio prima di passare alla Spal. Per lui contratto fino al 2024.