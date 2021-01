Un rapporto nato in due anni di spogliatoio condiviso, una coppia spesso lanciata in campo da Gasperini nell'Atalanta che stava spiccando il volo. Andrea Petagna oggi gioca e festeggia con la maglia del Napoli ma non dimentica i suoi anni in nerazzurro e saluta per l'occasione anche uno dei suoi ex compagni di squadra più importanti come il Papu Gomez.

LEGGI ANCHE Fabian tra allenamenti e ricette: in attesa dell'ultimo tampone

Il fantasista argentino, dopo settimane complicate, ha lasciato ufficialmente ieri la Serie A e l'Italia dove ha giocato per dieci anni tra Catania e Bergamo. «Sei il più grande, Papu» il saluto dell'attaccante del Napoli all'ex numero 10 atalantino sotto il post social in cui salutava l'Atalanta per trasferirsi al Siviglia. «Ti voglio bene, gordo» la risposta di Gomez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA