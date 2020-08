Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Questa l'informazione arrivata direttamente dal sito ufficiale del Napoli in queste ore, primo caso del club per il neo azzurro che arriverà in ritiro la prossima settimana.

La positività del calciatore è stata riscontrata dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra

