Petagna, regalo speciale al Papu: l'argentino con la maglia di Burlon

Gli anni passati insieme all'Atalanta e l'argentina a fara da filo conduttore tra Napoli e Siviglia. Il Papu Gomez ringrazia Andrea Petagna, ex compagno a Bergamo che gli ha regalato una maglia speciale, quella dell'ultima collezione Kappa-Burlon per il Napoli. La divisa ideata dallo stilista argentino è stata presentata prima della sfida all'Inter e usata proprio al Maradona contro i nerazzurri di Conte.

