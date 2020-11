Non solo gol. Andrea Petagna è un ragazzo a tutto tondo. Il calcio da una parte, ma anche una mentalità imprenditoriale dall'altra. Un anno fa ha inaugurato in società con il cantante trapper Sfera Ebbasta il ristorante «Healthy Color», una realtà del tutto nuova al centro di Milano. Un'idea nata dalla volontà di Sfera Ebbasta e Petagna di entrare nel mondo dei giovani rendendo cool il mangiare sano, qualcosa che fino a quel momento era vista dai ragazzi come «non figo». All'apertura del locale di Milano c'erano 250 persone in fila e da quel momento il locale è stato sempre pieno (ovviamente con un calo fisiologico per il Covid)diventando il ristorante più «instagrammato» della città.

LEGGI ANCHE Napoli corsaro a Bologna con Osimhen: 1-0 in sofferenza ma tornano i 3 punti



NUOVA ERA

E alla luce del successo è entrato nel brand anche lo stilista Marcelo Burlon che ha deciso di investire in Healthy Color. Anche grazie a lui saranno aperti altri due locali: all'inizio del 2021 a Roma (in zona Prati-Vaticano) e in primavera anche a Napoli, in una località che è ancora top secret. Un bel colpo per Petagna che potrà essere calciatore e imprenditore nella stessa città. Anche perché la decisione di aprire un locale a Napoli era nata prima ancora che l'attaccante firmasse con il club azzurro, visto che da sempre lui ed i suoi soci sono stati affascinati dalla città.



IL CONCEPT

In tutti i nuovi locali che apriranno nel 2021 ci sarà come filo conduttore il colore dei piatti (che li rende più adatti ad essere condivisi suo social) e una parete realizzata dagli artisti contemporanei Motore Fisico. Insomma tutto il progetto imprenditoriale è un format che avvicina i giovani e non solo, a un cibo sano, con poche calorie e soprattutto buono. Si tratta di un vero e proprio fast food, adatto per le pause pranzo come per la cena, che però non fa male alla salute. Quando poi è un calciatore a lanciare il messaggio, vale ancora di più, perché trasmette l'importanza di mangiare sano che non è uguale a mangiare senza gusto e ti fa star bene. Nel menù ci sono i burger healthy: pane azzimo con tartare, salmone e tonno. O ancora pokè colorati e i pancake con la frutta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA