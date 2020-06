LEGGI ANCHE

È diventato un caso nelle ultime ore il saluto via video diad Andrea Petagna . L'ex stella, campione della pallacanestro americana tornato in auge con il docu-film "The Last Dance" tra i più visti su Netflix anche in Italia, ha registrato un video saluto al neo attaccante delcon quest'ultimo che ha poi prontamente postato il prodotto sui suoi canali social.Dopo la sorpresa iniziale, in tanti hanno cominciato a chiedersi il perché di questa connessione Rodman-Petagna , protagonisti di due mondi agli antipodi. La risposta starebbe in un sito web molto conosciuto negli Stati Uniti ma poco in Italia:. La piattaforma consente di ricevere a pagamento video saluti da tanti personaggi famosi del mondo americano, sportivi, attori, star della tv.In particolare, il video saluto di Dennis Rodman costa al "cliente" 552 euro, potendo scegliere la modalità del saluto aggiungendo il tuo nome che sarà poi pronunciato dal VIP in questione. A tradiresarebbe un «honey» pronunciato danel video, appellativo che nel mondo americano è dedicato per lo più alle donne e. Dopo gli "attacchi" social ricevuti in queste ore, però,si è difeso in rete, pubblicando dai suoi account un messaggio privato ricevuto dallo stesso Rodman testimoniando la loro "amicizia".