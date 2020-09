Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ore tutte azzurre quelle di Andrea Petagna , l'attaccante appena arrivato ae ieri protagonista nel suo esordio con la maglia azzurra. Due assist e un gol per non farsi mancare nulla nella sua prima volta al San Paolo, ma dopo la prestazione maiuscola in amichevole l'ex punta della Spal si è concesso un giro tra i vicoli del centro storico, caricando poi sui social le sue foto.