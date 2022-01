Petagna e Sfera ebbasta insieme: ecco il nuovo fast food a Torino

Oltre ad essere un bomber vecchia maniera, il classico centravanti boa, non del tutto infallibile sotto porta a dire il vero, certo complice il ridotto minutaggio concessogli da mister Spalletti, Andrea Petagna è ormai anche un ristoratore di successo con la sua catena di fast food «Healthy Color» in società con il noto trapper Sfera Ebbasta e lo stilista Marcelo Burlon.

Il prossimo 17 gennaio l'attaccante del Napoli inugurerà un nuovo locale a Torino in Piazza Carlo Felice 22. Questo store si aggiunge a quello di Milano e ai due di Roma.

«Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento» dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna. «In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto il cibo è vita ed energia».

Un modo di concepire il fast food diverso quindi, con una particolare attenzione a proporre cibi salutari come poke, wok, burger, tartare, insalate, wrap, chips di platano e barbabietola, edamame. Un menù che pone l'attenzione anche sulle nuove tendenze in fatto di cucina vegetariana proponendo i burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne.

Come per ogni store, l’interior design del fast food di Torino porta la firma degli street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica.

La catena food di Petagna e soci mette al centro la sostenibilità e l’ambiente. L’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away è eco-friendly. Anche l'iconica Healthy Water, l’acqua di Healthy Color, è confezionata in tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Insomma per l'attaccante del Napoli questo investimento nel mondo dei ristoranti si sta rivelando il goal più prezioso sin qui segnato.