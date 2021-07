Petagna, Spalletti è un onore: «Qui per giocarmi il posto»

Alla fine dell'amichevole contro la Bassa Anaunia, Andrea Petagna ha fatto il punto ai microfoni Sky: «Ho bisogno di lavorare ancora per entrare in condizione, ma partite come queste in tal senso servono. Questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche per essere pronti per il campionato».

«È un onore essere allenato da un allenatore come Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo, è un piacere imparare da uno come lui» ha aggiunto Petagna. «Rivalità? Ho le carte in regola per giocarmela in maglia azzurra. Il Napoli è una squadra forte e ne sono consapevole, ma bisogna lavorare tanto per mettere in difficoltà il mister».