Ex compagni all'Atalanta e oggi protagonisti delle vittorie di Napoli e Roma. Andrea Petagna e Leonardo Spinazzola si ritrovano a distanza ai microfoni di Sky Sport. «Sto cambiando modo di allenarmi, anche andare dal dentista mi ha aiutato» dice il giallorosso, «Il dentista? Ma che ca**o stai dicendo, Spina?» scherza dall'altra parte l'attaccante del Napoli che in diretta gli invia un messaggio vocale sul telefono.

