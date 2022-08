Petagna, ufficiale il passaggio al Monza: Simeone sta arrivando

Si è concluso il passaggio di Andrea Petagna al Monza. Il calciatore è stato ufficializzato dai due club dopo le visite mediche di rito svolte questa mattina a Milano e le firme con il club neo promosso in Serie A. Come specificato dal Napoli, l'attaccante ex Atalanta e Spal è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto tra un anno per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Dopo la cessione di Petagna, Luciano Spalletti e il club azzurro ora aspettano l'arrivo di Giovanni Simeone, promesso sposo degli azzurri.