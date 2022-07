Petagna, ultimo weekend a Capri: torna a Napoli aspettando il Monza?

Si è goduto Capri nelle ultime ore, insieme con la compagna e con qualche amico napoletano, ma per Andrea Petagna adesso è il momento del rientro. Le vacanze sono ormai finite, l'attaccante azzurro tornerà al lavoro con il gruppo di Luciano Spalletti in questa settimana e sarà tra quelli che venerdì lasceranno Napoli per volare verso il Trentino e il primo ritiro azzurro della stagione.

Una prima tappa dell'estate che non sarà la destinazione finale, con ogni probabilità: Petagna vuole giocare, magari più di quanto fatto nell'ultima stagione con il Napoli, proprio per questo l'ex punta di Atalanta e Spal si guarda intorno. Il Monza neo promosso di Galliani e Berlusconi lo segue con interesse, il club di Aurelio De Laurentiis può cederlo ma poi c'è bisogno di un vice Osimhen, una pedina che possa completare l'attacco.