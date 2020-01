LEGGI ANCHE

“Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare”

Ciao Pino 💙 pic.twitter.com/nAWMHxxX9p — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque anni dalla scomparsa di Pino Daniele , uno degli artisti più amati dae dai napoletani. Anche il Napoli ha voluto ricordare Pino in una giornata molto particolare per tutti i fan, un ricordo che si aggiunge a quello che il club e i tifosi azzurri vollero alpochi giorni dopo la scomparsa.scrive l'account Twitter del club azzurro che ha postato una foto del 2015 in cui il presidentee Nello Daniele, fratello dell'artista, mostravano al San Paolo una maglia dedicata a Pino con il numero 19, giorno del suo compleanno.