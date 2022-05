Spalletti resta a Napoli: «Ma adesso basta veleni»

«Io sono di sicuro l'allenatore del Napoli anche il prossimo anno. Io dubbi non ne ho mai avuti». E fin qui, tutto bene. Nessuna sorpresa, tutto come stra-previsto, l'ennesima conferma del feeeling con De Laurentiis. Il primo ordigno sembra, saggiamente, disinnescato dal tecnico Luciano Spalletti. Ma l'uomo Spalletti non la pensa così. Deve avere la guerra dentro di sé, è più forte di lui. E così, a sette giorni dalle meritate vacanze, fa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati