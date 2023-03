Nasce nel Parco Verde di Caivano la pizza dedicata al Napoli di Spalletti

Arriva dal Parco Verde di Caivano una nuova ed esclusiva pizza tutta dedicata allo strepitoso Napoli di Luciano Spalletti.

E così, dopo la torta ideata da una pasticceria napoletana, con granella di nocciole e mascherina, in omaggio al bomber azzurro e capocannoniere del campionato di Serie A Victor Osimhen, ora a preparare un particolare ed esclusivo impasto con farina, acqua e lievito, è lo chef e maestro pizzaiolo Lino Frattini, gestore della pizzeria “Donna Antonietta”, ubicata nel parco verde.

L’idea di Lino, nata per celebrare le straordinarie imprese messe finora a segno dall’undici azzurro, sia in campionato che in Champions League, è stata quella di elaborare ingredienti di ottima qualità, ma con i colori della maglia napoletana. Naturalmente, il maestro pizzaiolo non ha tralasciato i caratteristici condimenti con pomodoro, origano e mozzarella.

Ma la pizza dedicata al “Napoli”, disponibile sia nella versione classica che nel tradizionale calzone, oltre a voler rappresentare per la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis un auspicio per tagliare tra qualche mese un importante traguardo (il secondo ed ultimo scudetto risale ai tempi di Maradona e manca ormai dalla stagione 1989-1990), vuole anche valorizzare le eccellenze del Parco Verde.