Pjanic al Napoli, il ruolo di Spalletti: ma la prima scelta resta la Juventus

Luciano Spalletti può essere ago della bilancia nel futuro di Miralem Pjanic: come riportato da Mundo Deportivo, infatti, la possibilità di un ritorno in Italia ma stavolta con la maglia del Napoli è viva solo per la presenza dell'allenatore toscano, che ben conosce il centrocampista oggi al Barcellona e in procinto di lasciare la Spagna dopo un solo anno.

Se la Juventus resta l'opzione numero uno per Pjanic, infatti, quella di Napoli è una destinazione che non ha accantonato, per il momento. Restano in corsa anche la Roma - dove ha già giocato in passato - e la Fiorentina, che al momento sembra il club meno accreditato nella corsa all'ex juventino. La decisione finale, si legge, arriverà prima del prossimo match del weekend per permettere al Barcellona di alleggerire il peso degli ingaggi in questo mercato estivo.