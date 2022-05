Pjanic al Napoli, voci dalla Spagna: Spalletti l'ha già allenato alla Roma

Un contratto fino al 2024 ma nessuno spazio a Barcellona. Miralem Pjanic è pronto a lasciare nuovamente il blaugrana, stavolta - spera - a titolo definitivo dopo l'avventura di un solo anno in Turchia, con la maglia del Besiktas, che sta per concludersi. E tra i club che possono pensare a Pjanic ci sarebbe anche il Napoli: secondo il quotidiano Sport, infatti, gli azzurri avrebbero mostrato interesse per il centrocampista bosniaco che ha già compiuto 32 anni.

Con il Besiktas, per Pjanic, 26 presenze nell'ultima stagione e l'esperienza in Champions League, lì dove il Napoli tornerà il prossimo anno. Tra le tante squadre interessate, secondo gli spagnoli sarebbe il Napoli quella con più chances di aggiudicarsi l'ex Juventus e Roma al momento. E proprio a Roma Pjanic e Luciano Spalletti si sono incrociati: nella seconda parte della stagione 2015/16 i due hanno lavorato insieme a Roma e per il centrocampista bosniaco fu una delle migliori parentesi in giallorosso, che infatti valse il passaggio alla Juventus pochi mesi più tardi.