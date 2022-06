Napoli, Pjanic non trova squadra: anche il Marsiglia chiude la porta

Non solo il Napoli, ora anche il Marsiglia chiude le porte del suo mercato a Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona ha la valigia pronta, i catalani vogliono cederlo dopo l'ultima stagione in prestito in Turchia ma le piste sfumano una dietro l'altra. Anche alla squadra di Luciano Spalletti Pjanic era stato accostato poche settimane fa, la speranza del Barcellona era poterlo inserire in una trattativa per Koulibaly, ma il club azzurro non ha voluto saperne fin dal primo momento.

Il passo indietro dei blaugrana per Kalidou, poi, ha spento qualsiasi possibilità di rivedere Pjanic in Italia, almeno con al maglia del Napoli il prossimo anno. Secondo i media spagnoli, Sampaoli avrebbe bocciato nelle ultime ore l'eventuale arrivo del centrocampista ex Roma e Juventus in Ligue 1 con il Marsiglia.