Plusvalenze, la difesa del Napoli: «Transfermarkt non decide i prezzi»

Oggi tocca alla difesa. E stavolta non ci sono di mezzo Ospina, Koulibaly o Rrahmani. Il Napoli, infatti, non dovrà difendersi sul campo, ma in un'aula di tribunale. Oggi tocca alla difesa nel processo relativo alle plusvalenze ritenute fittizie, che nel caso del Napoli sono quelle relative all'acquisto di Victor Osimhen nell'estate 2020. L'accusa è aver «gonfiato» le valutazioni dei giovani inseriti come contropartite tecniche nella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati