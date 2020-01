LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:39

Una settimana alla fine del mercato e ilintasca il sì di Matteo Politano : il calciatore dell'Inter ha aperto alla possibilità del trasferimento in azzurro in questo mercato di gennaio dopo il lungo confronto tra le parti che si è concluso questo pomeriggio. Per lui è pronto un contratto fino al 2024 da circa 2 milioni a stagione, pronto a rinforzare l'attacco a disposizione diOra ildovrà sedersi al tavolo dell'Inter e trovare la formula economica che più convince entrambe le parti. Gli azzurri spingono per un prestito con la possibilità di riscatto, magari nell'estate del 2021, ma la voglia di chiudere l'affare c'è. Diverso, invece, il discorso per Fernando Llorente : lo spagnolo che piaceva all'Inter è stato per il momento tolto dal mercato dal club divisti i problemi fisici di, con il belga che manca in campo da un mese.