Politano al Valencia, Gattuso chiama ma spunta una nuova pretendente

Si potrebbe muovere di persona Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia appena arrivato in Spagna e desideroso di rivedere con sé in Liga Matteo Politano, che ha già conosciuto nell'anno e mezzo passato a Napoli. Non sarà facile, però, e il discorso è puramente economico.

Il Napoli ha pagato Politano 21 milioni dall'Inter oltre due anni fa e non lo lascerà andare per una cifra inferiore. Secondo Sportmediaset, poi, sarebbe spuntata una nuova pretendente per l'esterno azzurro: la Fiorentina di Italiano.