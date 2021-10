Politano, bello essere capolista: «Ora il Torino, non montiamoci la testa»

«Al primo posto in classifica si sta molto bene, ma il campionato è lunghissimo e noi dobbiamo essere bravi a restarci il più a lungo possibile». Matteo Politano parla da leader nella settimana della sosta e predica calma: «Bisogna avere voglia di giocare il nostro gioco e imporlo per vincere: a Firenze si è visto un grande Napoli, abbiamo sofferto ma poi ne siamo usciti alla grande. Questo significa che siamo un grande gruppo, che non molla e vuole far vedere le sue qualità. Abbiamo messo insieme numeri importanti, ma restano numeri. Non ci montiamo la testa, siamo solo all’inizio e poi in Europa non siamo partiti bene, bisognerà recuperare terreno».

«Ho ritrovato uno Spalletti carico e ricco di entusiasmo, aveva voglia di allenarci e si vede anche in campo, è stato bravo a rimetterci in sesto» ha continuato Politano a Radio Kiss Kiss. «Tatticamente ha cambiato qualcosa rispetto a quando ero con lui all’Inter, ha tanta esperienza e qualità e noi cerchiamo di seguire le sue indicazioni. Penso ci sia stato un cambio di mentalità, siamo una squadra matura e questo semplifica le cose. Questa sosta è importante per lavorare: giocare ogni tre giorni ti fa allenare poco, approfittiamone per studiare soluzioni nuove. Col Torino sarà complicata: abbiamo calciatori che arriveranno poco prima dalle nazionali e poi Juric ci concederà poco».