Politano chiama Raspadori a Napoli E Gaetano: «Voglio restare qui»

«Penso sia il sogno di tutti vincere un campionato. Poi se lo vinci a Napoli vale venti volte più di quanto possa valere vincerlo al nord» dice Matteo Politano, ospite speciale della piazza di Castel di Sangro e dei microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi nel calcio non si sa mai. Cercherò di dare sempre il massimo. Il club sarà competitivo ad altissimi livelli, sta facendo un buon mercato ma dobbiamo tenere il posto in Champions League conquistato quest'anno. La Champions è uno stimolo immenso, sappiamo che ci aspetterà un girone difficile perchè siamo in terza fascia nei sorteggi».

In attacco, con lui, potrebbe arrivare Raspadori: «Sarebbe un bel tridente qui al Napoli», scherza l'estreno. «Penso che il club abbia fatto un buon mercato e sono arrivati giocatori importanti. Faremo un grande campionato». Con lui anche Gianluca Gaetano: «Con Spalletti abbiamo un bel rapporto. Io voglio restare a Napoli, il mio obiettivo è quello. E il sogno è segnare al Maradona» dice senza usare mezzi termini. A chiudere il terzetto azzurro anche Alessio Zerbin: «Ho sempre cercato di dare il massimo per arrivare un giorno a giocare nel Napoli. Mi piacerebbe restare qui. Poi ci sono scelte da fare e deciderò con mister e società la cosa più giusta».