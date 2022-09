Napoli-Torino, Politano recupera: venerdì rientrano gli ultimi nazionali

Buone notizie per Matteo Politano che ha svolto ieri lavoro personalizzato sul campo a Castel Volturno dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata nel secondo tempo della sfida al Meazza contro il Milan: ci sono ancora tre giorni di allenamenti prima della sfida di sabato contro il Torino e l'esterno d'attacco proverà a farcela per recuperare in tempo utile e far parte dei convocati. Si tratterebbe di un rientro molto importante per Luciano Spalletti tenendo presente il suo ottimo rendimento nelle ultime due sfide prima della sosta con Rangers e Milan, match in cui segnò due rigori importantissimi, uno nel match di Champions in Scozia e l'altro nel big match di campionato al Meazza, e fu tra i migliori in campo.

Proseguono intanto i ritorni dei nazionali, Zielinski e Lobotka, dopo gli impegni di domenica rispettivamente con la Polonia e la Slovacchia, ieri mattina hanno svolto lavoro di scarico a Castel Volturno. Tra oggi, domani e venerdì si riaggregheranno tutti gli altri, a cominciare oggi dai quattro azzurri dell'Italia di Mancini: Raspadori autore di due gol preziosissimi contro Inghilterra e Ungheria, Meret, Zerbin e Di Lorenzo. Previsti oggi i rientri a Castel Volturno anche di Kvaratskhelia e Elmas che hanno giocato lunedì sera con la Georgia e la Turchia.

Kim è stato in campo ieri 90 minuti con la Corea del Sud nell'amichevole vinta 1-0 a Seul con il Camerun, Olivera ha giocato tutta la partita con l'Uruguay a Bratislava (2-0) contro il Canada. Sono attesi domani a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con il Napoli insieme al portoghese Mario Rui, al norvegese Ostigard e al kosovaro Rrahmani. L'ultimo arrivo previsto è quello di Lozano, il Chucky si allenerà nella rifinitura di venerdì a Castel Volturno. Palestre e terapie ieri per Victor Osimhen, il suo rientro è previsto per la trasferta di Cremona di domenica 9 ottobre, oppure nella migliore delle ipotesi già per il match di Champions League a Amsterdam di martedì prossimo contro l'Ajax.