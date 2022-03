Politano convocato in nazionale, la mossa a sorpresa di Mancini

Aspettavano tutti Balotelli. E invece il coniglio tirato fuori dal cilindro da Roberto Mancini si chiama Matteo Politano. C'è lui, l'attaccante del Napoli, e non Mario nella lista dei 33 convocati dal ct azzurro in vista delle due partite che decideranno il futuro dell'Italia per il prossimo Mondiale.

Si tratterà di 180 minuti senza domani. Due partite che l'Italia - campione d'Europa in carica - non si potrà permettere di sbagliare,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati