Politano a Formentera: allenamento in spiaggia in attesa del futuro

Si suda e so corre tanto, sotto il sole di Formentera. È lì che Matteo Politano sta vivendo questi giorni di vacanza insieme con la compagna e la piccola Giselle, prima di tornare al lavoro. Il rientro è previsto per la prossima settimana insieme al gruppo di Luciano Spalletti, ma l'esterno ex Inter aspetta ancora di capire il suo futuro: la pista Valencia nelle ultime ore si è raffredata per le esigenze economiche del club spagnolo che ha da poco annunciato l'ex azzurro Gattuso.