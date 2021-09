Politano dal Napoli alla Nazionale: adesso Mancini non può ignorarlo

Il gol è il dito, ma non la luna. Quindi chi si ferma a guardare solo quello è fuori strada. La cosa (più) bella della partita di Matteo Politano contro la Juventus è stata la prestazione. Vogliosa, grintosa, sempre sul pezzo. Anche con il Napoli in svantaggio, l'attaccante italiano non si è mai perso d'animo, anzi. Non ha mai smesso di farsi vedere, di cercare il pallone, di volerlo sui piedi per ripartire e rialzarsi quanto prima.